Muore per recuperare il telefono alla fidanzata

Addio ad Andrea, caduto in un dirupo per recuperare il telefono della ragazza

Andrea Mazzetto, appena 31 anni. Gestiva una ditta edile di imbiancature e decorazioni, ora tutta Rovigo lo piange. Il giovane era andato in gita in montagna insieme alla fidanzata a Rotzo, sull’Altopiano di Asiago. Il tragico evento è avvenuto il 20 agosto intorno alle 13.30: Andrea secondo la ricostruzione della ragazza Sara, si sarebbe sporto sullo strapiombo per recuperare il telefono caduto alla fidanzata, perdendo però l’equilibrio e cadendo quindi per centinaia di metri nel vuoto, perdendo la vita.

Il post poi rimosso: “La nostra ultima foto”

“Questa è la nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me” ha scritto su Instagram la fidanzata Sara, cancellando poi l’immagine di li a poco. I due infatti avevano scattato la foto giusto un quarto d’ora dopo, poco prima che alla ragazza cadesse il telefono. Sembrava una normale gita fuori porta per la coppia, che aveva scelto di fare un’escursione sul sentiero di montagna non troppo lontano da Altar Knotto, la famosa roccia a forma di altare che si affaccia sul vuoto, e invece nel primo pomeriggio è maturata la tragedia.

A recuperare il corpo ormai senza vita ci hanno pensato i vigili del fuoco, mentre la giovane donna è stata affidata alle cure dell’elisoccorso di Treviso Emergenza. Non ravvisando la necessità di approfondimenti sulla vicenda attraverso un’inchiesta, la Procura ha dato il via libera per la sepoltura del giovane.