Muore schiacciato dal bancale mentre ruba l’acqua: indagato amministratore del supermercato

Nella notte del 19 aprile 2022 Umberto Sorrentino è morto schiacciato dal peso di un bancale mentre cercava di rubare delle bottiglie d’acqua. L’amministratore del supermercato è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. L’uomo, 64enne della provincia di Pesaro Urbino, è l’amministratore della società che gestisce il supermercato dove si è verificato l’incidente, il Conad Diamante di Cattolica.

Secondo il pm Paolo Gengarelli, l’indagato sarebbe responsabile del fatto di aver permesso che quei bancali venissero accatastati sul piazzale nel retro del supermercato, zona accessibile a tutti, creando una situazione di pericolo. Secondo la procura la morte dell’uomo sarebbe avvenuta per concorso di colpa.

Amministratore del supermercato indagato

“Sono state seguite tutte le procedure prescritte dal marchio produttore dell’acqua minerale anzi la Conad per ulteriore scrupolo di prudenza aveva aggiunto altri accorgimenti.

La casa produttrice chiede che fra un bancale e l’altro sovrapposti sia collocato cartone ondulato, mentre Conad preferisce inserire un pallet in legno proprio a garanzia di maggiore stabilità dello stoccaggio” ha dichiarato Gian Paolo Colosimo, legale dell’amministratore indagato. “Quanto all’area in questione, a nostro giudizio non presenta le caratteristiche che richiedano la presenza di cartelli di avvertenza. Né esistono nelle vicinanze aree giochi per bambini o altre situazioni tali da esigere particolari avvertenze.

Per questo abbiamo chiesto l’archiviazione” ha aggiunto l’avvocato.