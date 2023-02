Murales Meloni che stringe la mano a Messina Denaro: writer indagato per vilipendio alle istituzioni

Un writer è accusato di vilipendio alle istituzioni per una sua opera: nel murales rappresenta Giorgia Meloni che stringe la mano a Messina Denaro.

Giorgia Meloni che stringe la mano a Matteo Messina Denaro, e sullo sfondo la scritta “W Bonafede“, con riferimento ad Andrea Bonafede, colui che ha prestato la propria identità al Padrino di Castelvetrano.

Si tratta di un murales comparso a Padova, in Via Marsala, nella notte fra il 22 e il 23 gennaio, disegnata dall’artista locale Evyrein, che ora è indagato dalla Procura della città veneta con l’accusa di vilipendio alle istituzioni.

Con la perquisizione avvenuta a casa dell’artista, i poliziotti avrebbero trovato bombolette e altri materiali compatibili con l’opera.

«Mi è sembrato tutto un po’ esagerato. […] Mi hanno fatto le foto segnaletiche e uno screening che neppure in ospedale. Non che siano stati scortesi o altro, però è tutto surreale, esagerato. Mi hanno sequestrato un Ipad, i vestiti usati la notte del 22 gennaio, delle tag e degli stencil. Poi mi hanno portato in Questura. Non mi era mai successo».