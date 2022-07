Muravera, turista muore in spiaggia sotto gli occhi della moglie: ha avuto un malore

Un turista muore in spiaggia davanti ai bagnanti, ma soprattutto sotto gli occhi della moglie. Il dramma si è consumato a Muravera.

Un turista è deceduto sulla spiaggia di Torre Salinas a Muravera. Sembra che a causare la morte dell’uomo sia stato un malore. Non è stata disposta autopsia e le indagini sono state subito chiuse.

Si chiamava Carlo Riva ed aveva 78 anni. Si apprende da L’Unione Sarda che l’uomo, originario di Albiate in provincia di Monza Brianza, era in vacanza con la sua famiglia in Sardegna. Doveva essere una giornata di mare, come tante altre. Purtroppo però, appena Carlo Riva ha messo piede in acqua ha iniziato ad avvertire un malore. Subito sono corsi in suo soccorso gli altri bagnanti e i bagnini che hanno chiamato il 118.

I soccorsi e le indagini

Dopo la chiamata, i sanitari del 118, sono giunti immediatamente in spiaggia ed hanno provato in tutti i modi a rianimare il 78enne. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso di Carlo Riva. Sul luogo della tragedia sono giunti successivamente i carabinieri di Muravera per ricostruire la dinamica ed indagare. Indagini chiuse in poco tempo in quanto la causa del devesso è stata un un collasso cardiocircolatorio.

Il tutto è avvenuto davanti agli occhi della moglie di Carlo Riva, che è sconvolta e disperata.