Murelli (Lega): diabete, decisiva la diagnosi precoce

Roma, 16 dic. (askanews) – “La diagnosi precoce è determinante nel diabete di tipo 1. È fondamentale che le Commissioni parlamentari esprimano un parere favorevole sulla proposta di screening e che l’iter proceda in tempi rapidi, tenendo conto delle indicazioni delle società scientifiche. Si tratta di un intervento non solo sanitario, ma anche sociale, perché consente di prevenire episodi acuti, ridurre le complicanze e offrire alle famiglie strumenti concreti per intervenire tempestivamente”.

Lo ha dichiarato Elena Murelli (Lega), Segretario di Presidenza del Senato, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. “La politica ha il dovere di accompagnare e accelerare questo percorso – ha aggiunto – garantendo pieno sostegno a una misura che incide direttamente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie”.

Murelli ha quindi sottolineato la necessità di rendere lo screening strutturale: “Perché sia efficace nel tempo, servono due elementi essenziali: continuità e certezza. Continuità, perché il programma nazionale non può essere limitato nel tempo, ma deve poggiare su finanziamenti stabili. Certezza, perché va garantita l’omogeneità territoriale, evitando disuguaglianze tra le Regioni”. “Per questo è fondamentale – ha concluso – che lo screening entri stabilmente nei LEA, con risorse dedicate e codici identificativi uniformi su tutto il territorio nazionale. Solo così è possibile assicurare equità di accesso, rafforzare la rete dei centri specializzati ed evitare il ricorso al turismo sanitario”.