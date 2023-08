Murgia: Gelmini (Az), 'non sempre ho condiviso sue idee, suo coraggio insegnamento per tutti'

Murgia: Gelmini (Az), 'non sempre ho condiviso sue idee, suo coraggio in...

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – "Non ho mai conosciuto Michela Murgia personalmente. Non sempre ho condiviso le sue idee, ma sono certa che la determinazione che metteva in ogni battaglia, il suo coraggio e quei messaggi così potenti anche di fronte alla malattia sono e saranno un insegnamento per tutti". Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.