Muro Berlino: Meloni, 'da fine totalitarismi la forza delle democrazie, valori non scontati'**

Roma, 9 nov (Adnkronos) – Il 9 novembre è "una data spartiacque nella storia, per quella dell'Europa, dell'occidente e del mondo interno". Lo dice Giorgia Meloni in un video messaggio in occasione della ricorrenza della caduta del muro di Berlino e del Giorno della libertà.

La caduta del muro "segna il tramonto del comunismo sovietico e di quei regimi totalitari che avevano conculcato valori e diritti delle democrazie occidentali che speso oggi, erroneamente, tendiamo a dare per scontati", ha spiegato la premier.

"La forza e la solidità delle nostre democrazie è stata resa possibile proprio dalla fine di quei totalitarismi e dal sacrificio di quelle persone che hanno combattuto permettendoci di vivere in un mondo libero", ha sottolineato Meloni.