Muro Berlino: Meloni, 'libertà valore fondante identità italiana, europea e occidentale'**

Roma, 9 nov (Adnkronos) – "La ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino è un evento simbolo per la liberazione delle nazioni oppresse e un auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora opprese dal totalitarismo". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video messaggio in occasione del Giorno della libertà.

"La libertà è il principale valore su cui si basa la nostra democrazia, anticorpo contro ogni tentazione totalitaria" ed è "valore fondante dell'identità italiana, europea e occidentale che non solo non possiamo dimenticare ma è nostro compito e dovere celebrare ogni giorno", sottolinea la Meloni.