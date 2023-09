Musei: Bergamini (Fi), 'noi estranei a logica occupazione spazi culturali come a sinistra'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Non c’è alcuna occupazione di 'casematte' del potere da parte del centrodestra. Noi, a differenza della sinistra, non pensiamo che si debba reclamare la cacciata di qualcuno perché riteniamo che questo Paese possa ospitare competenze, p...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Non c’è alcuna occupazione di 'casematte' del potere da parte del centrodestra. Noi, a differenza della sinistra, non pensiamo che si debba reclamare la cacciata di qualcuno perché riteniamo che questo Paese possa ospitare competenze, professionalità e valori diversi. Non ci riteniamo proprietari degli spazi culturali italiani, cosa che invece vediamo benissimo accadere a sinistra, lo vediamo talmente consolidato da decenni che ormai ci siamo abituati". Così Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati di Forza Italia e responsabile Esteri del partito, ospite a 'Stasera Italia' su Rete4.

"Abbiamo un percorso da fare in salita, un po' come è stato fatto con le quote rosa per l’affermazione della presenza femminile nelle istituzioni – ha aggiunto -. Dobbiamo scalare una montagna di accettabilità culturale, di pensiero unico che viene sapientemente coltivato da anni. Per questo vorrei togliere un velo di ipocrisia anche in merito allo spoils system: se praticato da un governo politicamente legittimato è un’estensione di una visione politica che dà efficacia a quella visione, altra cosa è se viene praticato a tappeto da governi che dalle urne non ci sono passati e che poi non ci stanno ad essere rimossi quando avviene il cambiamento politico. Questa è l’egemonia culturale".