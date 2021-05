Musei: David di Michelangelo non è più solo, ora circondato da folla di personaggi in gesso

Firenze, 5 mag. – (Adnkronos) – Il David di Michelangelo non è più solo: per la prima volta il colosso di marmo sarà 'affiancato' da centinaia di opere in gesso raffiguranti personaggi dei secoli XVIII e XIX. Una nuova Galleria dell'Accademia di Firenze accoglierà il pubblico domani (giovedì 6 maggio 2021), al momento della riapertura ufficiale, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all'emergenza Covid.

Un periodo che ha visto il museo impegnato in grandi cantieri di ristrutturazione che hanno richiesto la movimentazione di oltre 600 opere, rivoluzionando il percorso espositivo e dando vita a un nuovo suggestivo allestimento che non mancherà di sorprendere.

Sarà finalmente visibile la sezione dedicata agli Strumenti Musicali, un vero gioiello che raccoglie rari pezzi unici, e che è ora collegata direttamente, tramite un nuovo varco, alle sale delle mostre temporanee, ambienti dove sarà possibile immergersi nella magia del Rinascimento, grazie ai dipinti che arrivano dalla Sala del Colosso.

Entrando verso la Tribuna, dove campeggia il David, il visitatore sarà accompagnato, nel cammino tra I Prigioni di Michelangelo, da una folla di personaggi: sono i gessi di Lorenzo Bartolini, solitamente conservati nella Gipsoteca, capolavori della collezione del Museo che fino ad oggi potevano passare inosservati.