Musei: Gribaudo (Pd), 'destra vuole cacciare Greco, loro modello è Orban'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "La destra, regionale e nazionale, è partita all'attacco del direttore del Museo Egizio Christian Greco, invocando addirittura l'intervento del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per cacciarlo". Così la vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Gribaudo.

"Una scelta dettata da ideologia politica, perché i risultati di Greco alla guida del Museo Egizio parlano chiaro: numeri straordinari, in continua crescita, che hanno dato lustro al polo culturale e all'intera città di Torino", prosegue Gribaudo.

"Il modello di alcuni a destra è quello dell'autocrazia, di chi come Putin e Orban vuole il controllo totale ed esige anche di scegliere chi mettere alla guida dei musei. Vorrei ricordare che siamo in democrazia, non in un regime in cui si può togliere dal proprio ruolo chi non si allinea politicamente. Si valutino le competenze e il lavoro svolto, e li Greco è inattaccabile". Conclude Gribaudo "La destra vuole mettere le mani sulla cultura. Faccio appello anche alla società civile: opponiamoci a questa deriva illiberale"