Museo della memoria a Palermo, Maria Falcone: "Luogo del cambiamento"

Palermo, 23 mag. (askanews) – Una nuova tessera, un nuovo luogo di ricordo. Questa mattina nel giorno del trentunesimo anniversario della strage di Capaci, a Palermo è stato avviato il cantiere per il museo della memoria che nascerà a Palazzo Jung. A fare gli onori di casa Maria Falcone che ha accolto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Oggi anche l’inaugurazione del giardino e l’avvio del cantiere per la creazione di un museo del presente dedicato alle vittime della mafia. Il progetto prevede spazi anche a Roma e Bolzano per unire l’Italia nel segno del ricordo e dell’impegno. un luogo di ricordo ma soprattutto di impegno per il presente e il futuro nella lotta alla mafia.

“Quella di oggi è la posa della prima pietra di quello che sarà a fine ottobre il museo della memoria. È importantissimo che questo bene così bello ma per anni trascurato sia ridato alla città, spero che in questi luoghi i ragazzi possano trovare la voglia del cambiamento, la voglia di lavorare per far bene alla nostra Sicilia” ha detto Maria Falcone.