Museo della Scienza e Tecnologia: le strategie verso il futuro

Milano, 13 feb. (askanews) – In occasione dei 70 anni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano abbiamo chiesto al direttore Fiorenzo Galli di guardare anche ai prossimi sviluppi. Dalla relazione tra pubblico e privato alla gestione del museo come immobile, fino alle linee di crescita dell’offerta culturale, articolata su quattro pilastri: implementare la visibilità dele collezioni, sia esposte sia a deposito; puntare sui servizi educativi per dare orientamento a giovani, famiglie e insegnanti; promuovere l’incontro costante tra arti e scienza con la musica e le collezioni artistiche e infine il nuovo progetto ‘Fatti per capire’, per indagare temi

controversi della contemporaneità.