Musetti, il commento di Paolo Lorenzi: "Su terra vale la top10"

Roma, 14 apr. (askanews) – “Credo che (Musetti) abbia fatto una partita perfetta dal 6-4/4-2 sotto. All’inizio è partito forse con qualche dubbio o comunque non colpiva benissimo la palla. Ma dopo il 6-4/4-2 abbiamo visto il miglior Musetti, quello che vinceva due set a zero proprio contro Djokovic al Roland Garros, quello che riesce a variare con il rovescio, quello che riesce ad aprire il campo. Credo che questo Musetti sulla terra rossa valga i primi 10 giocatori al mondo”: è questo il commento di Paolo Lorenzi, ex giocatore di tennis e ora commentatore sportivo, rilasciato ad askanews subito dopo la vittoria dell’azzurro Lorenzo Musetti contro il numero uno Novak Djokovic sui campi del Rolex Masters di Montecarlo.

“Non è facile battere il numero uno al mondo in una partita sospesa – ha aggiunto Lorenzi – e recuperare le energie mentali il giorno dopo soprattutto per un derby”. “Ci dobbiamo abituare che gli italiani possono vincere simili tornei, come questo Masters 1000 di Montecarlo”.