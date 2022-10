Musica: Ambra, ''T'appartengo' porta felicità, ma capisco perché Bernini abbia rimosso story'

Milano, 25 ott. (Adnkronos) – Piccolo siparietto durante la conferenza stampa di presentazione dei live di X Factor, a Milano: Ambra Angiolini, tra i giudici presenti all'evento, ha scherzato sull'utilizzo del suo brano 'T'appartengo', hit di successo dei tempi di 'Non è la Rai', da parte della neo ministra dell'Università Anna Maria Bernini, che l'ha scelta per accompagnare il video del suo giuramento al Quirinale sul suo profilo Instagram.

Video poco dopo rimosso dalla stessa Bernini, visto il clamore mediatico, scatenato dai commenti social.

"Mi è dispiaciuto molto non aver messo gli avvocati da piccola per quella canzone -ha detto la conduttrice- perché la stanno usando tutti e con quei soldi avrei potuto comprarmi delle case". Il riferimento è a un'altra recente polemica riguardante l'appartamento in affitto che Ambra divideva insieme al suo ex Massimiliano Allegri, finito al centro di una lite con la proprietaria.

"Quelli -ha aggiunto parlando della sua canzone- sono brani che hanno successo per la felicità che portano ed evidentemente la ministra era felice, ma gli effetti che ha avuto poi ce li ho avuti anche io ed è per questo che capisco perché abbia deciso di togliere la sua story da Instagram".