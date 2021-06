Roma, 28 giu. (Adnkronos) – La Fondazione Musica per Roma, dopo il parere favorevole dal Comitato Tecnico Scientifico, amplierà fino ad un massimo di 1.500 posti gli spettacoli all’aperto nella cavea dell’Auditorium. Il primo concerto che usufruirà di questa importante variazione sarà quello dei 'Fast Animals and Slow Kids' in programma mercoledì 30 giugno.

'Si può fare cavea', la stagione dei concerti estivi di Musica per Roma proseguirà fino al 28 settembre.