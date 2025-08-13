Musica classica in Iran: un viaggio tra sfide e speranze

Diciamoci la verità: la musica è un linguaggio universale, ma in Iran ha dovuto affrontare sfide che molti di noi non possono nemmeno immaginare. Dopo la rivoluzione del 1979, gli iraniani si sono trovati in un limbo culturale, in cui una delle espressioni artistiche più amate è stata messa al bando. La transizione da un’epoca di libertà a una di repressione ha lasciato cicatrici profonde, ma ha anche alimentato una resilienza straordinaria tra i musicisti e gli appassionati di musica.

Il contraccolpo della rivoluzione e la guerra

La rivoluzione islamica ha segnato una brusca inversione di rotta nella percezione della musica in Iran. Prima era considerata parte integrante del patrimonio culturale, ora veniva vista con sospetto e spesso bandita. E con l’inizio della guerra tra Iran e Iraq nel 1980, la situazione è diventata ancora più complicata. Sorprendentemente, i leader rivoluzionari si sono accorti che la musica poteva essere utile per mantenere alto il morale della popolazione e per veicolare messaggi di propaganda. Così, hanno accettato la riammissione della musica tradizionale e religiosa, ma non senza ambiguità.

Per i musicisti, questa nuova realtà ha creato incertezze. La musica classica, che non aveva testi espliciti da censurare, si è trovata in una zona grigia, oscillando tra essere un atto di protesta e un’espressione artistica da preservare. I musicisti classici si sono trovati di fronte a un paradosso: come suonare senza rischiare di infrangere le leggi non scritte del regime? La situazione è diventata così complessa che la musica classica ha assunto il ruolo di simbolo di resistenza contro un sistema repressivo.

Le sfide degli artisti e la musica clandestina

A causa delle sanzioni internazionali, molti artisti iraniani non hanno avuto accesso agli strumenti musicali più moderni, dando vita a un’ibridazione della musica tradizionale con influenze occidentali. È il caso di Mohammad-Reza Lofti, che è tornato in Iran con nuove idee musicali, cercando di adattarsi a un contesto ostile. La musica, quindi, è diventata non solo un mezzo di espressione, ma anche uno strumento di sopravvivenza culturale.

In quegli anni, si è cercato di rilanciare forme d’arte tradizionali come la Tazieh, una rappresentazione drammatica legata a eventi religiosi. Ma la musica classica continuava a rappresentare un rischio. Oggi, in un’epoca di maggiore apertura, artisti come Riccardo Muti tentano di costruire ponti attraverso la musica, ma il regime rimane sempre vigile. I concerti possono essere annullati all’ultimo minuto e la censura continua a gravare pesantemente sulla scena musicale.

Un futuro incerto ma promettente

In Iran, la musica classica non è mai stata relegata a un mero oggetto di studio, ma è stata assimilata e trasformata in uno strumento di protesta. Pensiamo al Fajr International Music Festival, dove artisti italiani e iraniani collaborano per creare un dialogo culturale. Tuttavia, le dinamiche di potere rimangono instabili, con artisti che spesso affrontano l’incertezza e l’arbitrarietà delle decisioni governative che possono decidere del loro destino.

Il volume della musica continua a salire, e le strade di Teheran risuonano di melodie che sfidano il silenzio imposto dalla repressione. La speranza è che, tra una nota e l’altra, si possa scrivere una nuova storia: quella di suonare Mozart a Tabriz, un gesto di sfida e libertà. La realtà è meno politically correct, ma è proprio questo che rende la musica un linguaggio così potente. La lotta per la libertà di espressione continua, e la musica rimane un faro di speranza in un mare di incertezze.