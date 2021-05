Musica: classifiche, ancora in vetta 'Sangiovanni'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – 'Sangiovanni' di Sangiovanni è ancora in vetta alla classifica degli album più venduti stilata da Fimi-Gkf continuando a beneficiare, per la seconda settimana di seguito, dell'effetto Amici. Grande balzo in avanti, dal 18esimo al secondo posto, per 'Gemelli- Ascendente Milano' di Ernia mentre entra direttamente in graduatoria 'Aka7Even' di Aka7Even al terzo posto.

Quarto gradino per 'Il cielo contromano' di Deddy, che era secondo. Quinto gradino per 'Teatro d'ira – Vol. I' dei Maneskin (era decimo) mentre scende dal terzo al sesto posto 'Taxi Driver' di Rkomi (era terzo). Settimo posto per 'Iride' di Tancredi seguito, all'ottava piazza, da 'Exuvia' di Caparezza, che sette giorni fa era quinto. Nono piazzamento per 'Madame' di Madame che conserva la sua posizione mentre chiude la classifica degli album una novità: 'La terza estate dell'amore' di Cosmo.

Quanto ai primi posti dei singoli, resta sul gradino più alto del podio 'Malibù' di Sangiovanni mentre passa dal 24esimo al secondo posto 'Zitti e buoni' dei Maneskin. Terzo gradino per 'Lady' di Sangiovanni che era quarto. Sul fronte dei vinili, infine, arriva subito in vetta 'Gemelli- Ascendente Milano' di Ernia così come guadagna subito la seconda posizione 'La terza estate dell'amore' di Cosmo seguito, come terzo, da 'Teatro d'ira – Vol.

I' dei Maneskin che era quattordicesimo.