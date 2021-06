Musica: classifiche, torna in vetta Sangiovanni

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Cambio al vertice della classifica degli album più venduti della settimana stilata da da Fimi-Gfk. 'Untouchable' di Tony Effe perde infatti il gradino più alto del podio scivolando in settima posizione a favore di Sangiovanni che, con l'album omonimo, guadagna di nuovo la vetta (sette giorni fa era secondo ma due settimane fa primo).

Novità sul secondo gradino del podio dove arriva direttamente 'Ghettolimpo' di Mahmood seguito al terzo posto da 'Teatro d'ira vol.1' dei Maneskin. Passa dal terzo al quarto posto 'Taxi driver' di Rkomi mentre cala dal quarto al quinto posto Aka 7even con l'omonimo album. Altra novità sul sesto gradino dove si installa direttamente 'Dolce vita' di Shiva. Ottava posizione per Deddy con 'Il cielo contromano' che era settimo. Ultime due posizioni per Madame con l'album omonimo al nono posto (era ottavo) e 'Gemelli- ascendente Milano' al decimo che guadagna una posizione.

Per quanto riguarda la graduatoria dei singoli, si registra un nuovo ingresso, 'Mille' di Fedez, Achille Lauro&Orietta Berti, subito in vetta sul gradino più alto del podio. Secondo posto per 'Malibù' di Sangiovanni (era primo) e terza posizione confermata per 'Loca' di Aka 7even. Tutto cambia, invece, nelle prime posizioni dei vinili dove si registrano altrettante novità. Subito primo è 'Ghettolimpo' di Mahmood seguito, al secondo posto, da 'La voce del padrone' di Franco Battiato e al terzo da '77 singoli/Lp 9-Lp10' di Ligabue.