Musica, "Club Girl": esce il nuovo singolo di Lio

Roma, 23 giu. (askanews) – Esce venerdì 23 giugno, su tutte le piattaforme e in radio Club Girl, il nuovo singolo di Lio, autore di testo e musica per le edizioni Dischi dei Sognatori, distribuito da Ada Music Italy e prodotto da Steve Tarta e Lio. Il giovane cantautore torinese presenta il nuovo progetto su cui ha lavorato a lungo, dopo un allontanamento voluto e cercato dalle scene, per ritrovare una nuova consapevolezza e una rinnovata maturità artistica.

Lio ha cominciato a comporre e produrre la propria musica a sedici anni, dimostrando non solo doti da musicista e cantante, ma anche da performer, con una predisposizione naturale al ballo: oggi cresciuto e consapevole, sceglie la propria direzione.

“Ho voluto idealmente ritrarre la Club Girl, quel genere di ragazza che in discoteca, allegra e spensierata, cerca il divertimento senza vincoli o legami. Una ragazza che, probabilmente diventerà presto una donna, risoluta e diversa, ma che in questo momento, cerca di assaporare la vita con leggerezza. Per il lavoro che faccio, mi trovo spesso circondato da queste ragazze e mi piace l’idea di dedicare loro, un brano ritmato e da ballare. È un fotogramma, un fermo immagine di un capitolo, di una stagione spensierata e libera. Il mondo femminile mi affascina; nelle donne c’è tanto da scoprire, un mondo”.