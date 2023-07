Musica, con Conrad il primo disco del giornalista Stefano Polli

Roma, 12 lug. (askanews) – Dalla redazione allo studio di registrazione, dalla professione (importante) alla passione, altrettanto viva e motivante. E’ il

percorso di Stefano Polli, vicedirettore dell’Ansa, che firma il suo primo lavoro musicale, Conrad, un titolo omaggio al grande scrittore polacco naturalizzato britannico, presentato a Roma. “Tutto ciò che avete da fare è tenervi il vento alle spalle”, scriveva Conrad, autore del capolavoro Cuore di Tenebra, una

frase che racchiude il senso di entrambe le attività di Polli: informazione e creatività hanno infatti l’esigenza in comune di guardare avanti ma anche di mettere a frutto ciò che abbiamo alle nostre spalle.

“La musica è una passione che ho da sempre, ho sempre suonato sin

da ragazzo e per gioco con amici abbiamo provato a fare alcune canzoni, è uscito un disco e da un gioco è diventata una cosa seria anche grazie ad una casa discografica che ha apprezzato il lavoro e ha deciso di produrre il disco. Ci abbiamo messo tanto tempo perchè il lavoro di giornalista ti prende continuamente, dalla sera alla mattina, non c’è tempo per coltivare le proprie

passioni. Qualche sabato rubato alla famiglia e siamo riusciti comunque a mettere insieme questo lavoro che mi da molta soddisfazione perchè è una mia passione, e quindi riuscire a fare bene il proprio lavoro da giornalista e poi riuscire in qualche modo a trovare il tempo e il modo per avere un piccolo risultato nella tua passione mi piace molto”, sottolinea Polli.

Dieci tracce (parole e musica di Stefano Polli) dal gusto cantautorale italiano dove trova spazio anche l’influenza internazionale per un sound che si sviluppa tra west coast anni 70 al brit pop. Un disco che racconta il desiderio di partire, la necessità del viaggio, le contraddizioni della vita, l’andare

sempre avanti alla scoperta:

“Il disco è un disco vero, professionale, poi potrà piacere o meno ma questo è il modo di fare le cose. Anche nel giornalismo cerco sempre di dare tutto me stesso in maniera seria e professionale. Così anche per il disco”.

Il progetto, prodotto dallo stesso Polli in collaborazione con i musicisti Francesco Paterni, Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini, è curato dalla Just Entertainment di Sergio Cerruti e dall’11 luglio è disponibile in formato CD e su tutte le piattaforme digitali.