Home > Askanews > Musica country e parata di star a New York per "Asteroid city" Musica country e parata di star a New York per "Asteroid city"

Milano, 14 giu. (askanews) – Musica country e parata di star a New York per la presentazione di “Asteroid city”, film di Wes Anderson. In una atmosfera da vecchio west hanno sfilato alla premiere Adrien Brody, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Margot Robbie.

Milano, 14 giu. (askanews) - Musica country e parata di star a New York per la presentazione di "Asteroid city", film di Wes Anderson. In una atmosfera da vecchio west hanno sfilato alla premiere Adrien Brody, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Margot Robbie....