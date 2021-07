Musica: da stasera su Itsart 'Cosmo/Concearth' in esclusiva gratuita

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – A partire da stasera 2 luglio alle 21, su Itsart approda Cosmo/Concearth, un omaggio alla musica come chiave di scoperta e di conoscenza che andrà ad arricchire il catalogo dedicato all’arte musicale con un concerto unico in esclusiva gratuita dalla scalinata della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea trasformata in un palco a cielo aperto per il talento di Gavino Murgia e Sainkho Namtchylak.

Il concerto, registrato in occasione della Festa della Musica e dell’inaugurazione della mostra 'Cosmowomen. Places as Constellations' curata dall’architetta spagnola Izaskun Chinchilla Moreno, rimarrà disponibile gratuitamente in piattaforma e racconterà un vero dialogo tra due artisti che hanno saputo fondere la propria tradizione, Gavino della Barbagia, Sainkho invece della Tuva siberiana, al jazz e a sonorità contemporanee sperimentali, per dare alla musica un carattere totalmente universale e senza tempo; CosmoConcearth è un inno alla musica come linguaggio che unisce terre solo apparentemente lontane, con radici sonore ancestrali e incredibili similitudini musicali e culturali.

Per poter vedere il concerto sulla piattaforma ITsART, gli utenti possono registrarsi già da ora gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK. ITsART è anche sui social con i profili ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn e al sito www.itsart.tv. Guarda CosmoConcearth: https://www.itsart.tv/it/content/97770555-6a22-410f-9d6c-1decfc173c75