Musica, De Gregori è risultato positivo al Covid: tre date del tour con Venditti riprogrammate

Francesco De Gregori è costretto a fermarsi, per il momento. Il cantante è risultato positivo al Covid.

Si sarebbe dovuto esibire nelle prossime ore a Marostica, ma ciò purtroppo non sarà possibile. Il cantante Francesco De Gregori è risultato positivo al Covid-19. A seguito di ciò alcune date del tour nel quale è impegnato con Antonello Venditti “Venditti & De Gregori” subirà uno stop temporaneo e alcune date riprogrammate per le prossime settimane.

De Gregori è positivo al Covid: quali date verranno riprogrammate

Sono tre in particolare le date che verranno annullate per poi essere posticipate. Oltre al già citato concerto di Marostica, anche la data di Cattolica (Rimini) di sabato 16 luglio e Treviso di lunedì 18 luglio non avranno luogo.

Tali concerti verranno spostati nelle seguenti date: a Marostica il 26 luglio. Quello di Treviso all’Arena della Marca avrà luogo in prossimo 3 agosto.

Infine, la data di Cattolica all’Arena della Regina è stata fissata per il 17 agosto.

Cosa dovrà fare chi ha già acquistato il biglietto?

Nel frattempo Friends and Partners, attraverso una nota informativa diramata sul portale istituzionale, ha fatto sapere che ” i biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date”.

Il tour nel corso di questi mesi attraverserà diverse città italiane da nord a sud tra le quali Verona (5 ottobre 2022), a Roma all’Auditorium Parco della Musica il primo e 18 novembre 2022 e Bergamo al teatro Creeberg il 30 e 31 gennaio 2023.