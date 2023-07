Musica: Deidda (Fdi), 'solidarietà a Venezi per iniziative di minoranza intollerante'

Ro9ma, 10 lug. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà a Beatrice Venezi per le vergognose iniziative di una minoranza intollerante, comunista e piena di odio radical chic, ormai in via di estinzione in ogni angolo d’Europa, che prova a voler censurare e impedire l’esibizione del ...