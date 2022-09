Musica: domani al Castello di Santa Severa lo 'Spaghettiland' al mare con Dargen D'Amico

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Per la rassegna 'Sotto il cielo del Castello di Santa Severa' promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Laziocrea, domani arriva lo 'Spaghettiland' al mare con Dargen D'Amico, il cui brano 'Dove si balla', portato in gara al 72° Festival di Sanremo, oggi doppio disco di platino, è diventato una vera e propria hit e ha totalizzato oltre 100 milioni di stream sulle piattaforme digitali, rimanendo stabile nella Top 10 della classifica singoli Fimi/Gfk per 13 settimane consecutive.

Il rapper milanese porterà sul palco i suoi ultimi successi presenti nell’album 'Nei sogni nessuno è monogamo', il suo decimo album in studio. Dargen D’Amico attualmente è impegnato al tavolo della giuria della nuova edizione di 'X Factor' su Sky e in tour con i suoi live in tutta Italia.