Musica e cibo, un succsso la Festa dell’Antica Pizza Cilentana

Giungano (Salerno), 13 ago. (askanews) – Si è chiusa con grandi emozioni, riuscendo a superare le aspettative di tutta la “grande squadra” che ha reso possibile e indimenticabile la sedicesima edizione della Festa dell’Antica Pizza Cilentana organizzata da Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola dell’Associazione Cilentum Pizza che ha tenuto a battesimo il Premio Nazionale Giungano Cilentum, nato per celebrare un territorio unico con il patrocinio del Comune di Giungano, l’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Una Festa che ha visto personaggi straordinari della nostra Italia, eccellenze della cultura italiana in ogni sua espressione, dalla musica al giornalismo, all’enogastronomia per raccontare e celebrare una terra generosa che non si può non amare.

Tanti gli ospiti sul palco tra cui Tony Esposito.