Musica e tanto altro ai Mini Big Love Days di Varano

Varano, 4 ott. (askanews) – Musica e tanto altro ai Mini Big Love Days weekend all’insegna delle diverse anime Mini. Nel primo giorno molte esperienze: una vera e propria “call to action pop” per dare sfogo alle proprie passioni. Nel Big Love Village al centro del paddock, attraverso i percorsi Urban, Style, Adrenaline e Journey gli ospiti hanno potuto godere di un vasto ventaglio di coinvolgenti attività, come i test drive (in pista, su strada e in off road), il Taboga, la parata Mini Federclub e i vari Food Truck, scoprendo i più innovativi modelli Mini.

Alla sera, poi, si è tenuto il live musicale in collaborazione con Radio 105 con protagonisti Nyv, Fasma, i Sottotono e Lo Stato Sociale, che ha portato in scena alcuni dei suoi più celebri successi come Combat pop e Una vita in vacanza. Ad aprire la serata, il dj set di Deitz, vincitore del Mini Meets Music Contest 2020.