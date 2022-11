Musica: Elisa annuncia terza data tour, sarà a Milano il 10 dicembre

Milano, 17 nov.(Adnkronos) - 'An intimate night', il nuovo tour di Elisa nei teatri, ad un mese dalla sua partenza aveva già registrato il sold out in ogni tappa, doppiando tutti gli appuntamenti. Ora, dopo l’8 e il 9 dicembre, viene triplicata la tappa di Milano, il 10 dicemb...

Milano, 17 nov.(Adnkronos) – 'An intimate night', il nuovo tour di Elisa nei teatri, ad un mese dalla sua partenza aveva già registrato il sold out in ogni tappa, doppiando tutti gli appuntamenti.

Ora, dopo l’8 e il 9 dicembre, viene triplicata la tappa di Milano, il 10 dicembre, con una serata speciale dedicata all’ambiente, tema che resta centrale per Elisa. Le prevendite per il nuovo appuntamento, aperte già da oggi pomeriggio per gli iscritti al fan club, saranno avviate da domani alle 16.

La serata avrà tantissime sorprese, ma soprattutto una finalità 'sociale' legata alla raccolta fondi per 'Music for the Planet', progetto di Music innovation hub, Aworld e Legambiente, fortemente sostenuto dall’artista, a cui hanno partecipato tra gli altri anche ASviS, Fondazione Cariplo e Unione Buddhista Italiana.

Obiettivo del fondo è mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo 'Life Terra', che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa (di cui 9 in Italia) e curarli per i 3 anni successivi.

In tutta la tournée Elisa sarà accompagnata da un ospite d’eccezione, Dardust, che ha curato la produzione dei nuovi arrangiamenti live, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione speciale composta da chitarra, pianoforte e quintetto d'archi.

Durante la tournée il producer e musicista sarà anche al pianoforte. Prosegue così il momento d’oro per l’artista che ha già registrato il sold out in ogni appuntamento del tour ed ha da poco annunciato l’uscita del terzo volume di 'Back to the Future LIVE – Part. III', il nuovo album dal vivo uscito in tre parti a settembre, ottobre e novembre 2022.