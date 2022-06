Musica, Elodie presenta il nuovo singolo “Tribale” (e il look è mozzafiato)

Manca pochissimo alla pubblicazione del singolo di Elodie "Tribale". La cantante ha annunciato l'uscita con una mise davvero graffiante.

Dopo il grande successo del singolo “Un bacio a mezzanotte”, Elodie è pronta a scalare le classifiche con “Tribale”. Il nuovissimo successo verrà diffuso in via ufficiale dal 10 giugno, mentre già da lunedì 6 giugno è disponibile in pre save. Le aspettative intanto sono altissime e del resto non può essere da meno.

Musica, c’è grande attesa per il singolo di Elodie Tribale

Eloide ha fatto l’annuncio sui social in grande stile. L’artista ha pubblicato una serie di foto nelle quali appare con una mise audace e graffiante.

Per l’occasione ha scelto un completo intimo total white dall’anima vintage. A gridare “anni 2000” infatti sono gli stivali altissimi e la vestaglia gialla a effetto pelliccia. Altro elemento molto vintage è la croce argentata che le dona ancora più luce.

“Bagno a mezzanotte” continua a collezionare successi

Nel frattempo vale la pena ricordare che “Bagno a mezzanotte” è attualmente stabile nella top5 ed è stato certificato disco di platino. Questo riconoscimento è stato bissato con la meravigliosa “Vertigine” che ha ricevuto in totale quasi 30 milioni di stream, mentre “La coda del diavolo” cantata in coppia con Rkomi ha ricevuto addirittura doppio disco di platino.