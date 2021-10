Musica, esce “Molecole d’amore”: nuovo brano di Marco Martinelli

Roma, 16 ott. (askanews) – Si intitola “Molecole d’Amore” il nuovo singolo di Marco Martinelli, reduce dal prestigioso Premio Lunezia dove ha conquistato il primo posto e che gli è valso l’accesso di diritto alle fasi finali di Area Sanremo.

“Molecole d Amore” racconta l’esistenza attraverso la poetica della chimica, usando lo sguardo di un giovane scienziato per spiegare la realtà che ci circonda. E’ un inno di speranza, che parte dalla materia e dagli atomi per lanciare un messaggio universale e positivo verso il futuro.

“Si chiama molecole d’amore perché lega la mia grande passione per la scienza e anche il modo di vedere la realtà, perché guardo le cose con gli occhi di chi ha studiato le scienze. Ho provato a raccontare quello che succede nel microscopico paragonandolo a ciò che succede nel macroscopico, cioè tra le persone, ci leghiamo come si legano le molecole e l’ho voluto raccontare in modo poetico”.