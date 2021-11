Musica: Fedez, cartellone elettorale con simboli medievali 'contrari ad aborto in ogni sua forma'**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – I simboli del Medioevo, compresa una Giovanna d'Arco che brucia sul rogo, e la scritta 'Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma'. E' il tema scelto da Fedez per uno dei suoi 'cartelloni elettorali', che fanno parte del battage pubblicitario per reclamizzare il suo ultimo disco, 'Disumano'.

Il rapper 'cavalca' così l'accesa polemica sull'aborto scatenata dalle esternazioni sul tema di Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del Grande Fraterllo Vip, mostrando di ritenere 'medievali' le opinioni del conduttore.

"Pari opportunità ma nel rispetto dei valori tradizionali", scrive Fedez a commento dell'immagine, che lo ritrae con un saio e una torcia per appiccare il fuoco. Fra i commenti social al manifesto anche quello della moglie Chiara Ferragni: "Ma chi direbbe una cosa del genere nel 2021?"; ironizza l'influencer.