Musica: Filarmonica Scala lancia abbonamenti under30 e prova aperta concerto John Williams

Milano, 17 nov.(Adnkronos) – Torna, anche quest’anno, 'Generazione Filarmonica', l’iniziativa della Filarmonica della Scala rivolta ai giovani per la nuova stagione di concerti della Filarmonica della Scala che s’inaugura il 23 gennaio 2023.

I ragazzi Under30 avranno a disposizione 100+100 posti in tutti i settori a soli 100 euro, dalla platea ai palchi fino ad esaurimento delle 200 disponibilità. E potranno acquistare nuovi titoli per tutti i posti disponibili, in tutti i settori fino a esaurimento, al prezzo unico di 100 euro per 5 concerti.

Due le proposte di abbonamento, 'Rosso' e 'Blu': l'abbonamento 'Rosso' include i 5 concerti dal 23 gennaio al 27 marzo; quello 'Blu' i 5 concerti dal 3 aprile al 20 novembre 2023.

Della proposta Under30 fa parte anche la prova aperta del concerto di John Williams in programma domenica 11 dicembre alle ore 15.15, in omaggio per chi acquista contestualmente i due abbonamenti. Per chi invece vorrà assistere esclusivamente alla Prova Aperta di John Williams, i biglietti singoli saranno in vendita da 10 a 50 euro su https://filarmonica.vivaticket.it/. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da domani, alle ore 14, su https://filarmonica.vivaticket.it.