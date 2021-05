Musica: 'Higher Power' dei Coldplay in vetta airplay radio, Caparezza guida classifica italiana

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – 'Higher Power' dei Coldplay (+1) e 'La Scelta' di Caparezza (+1) occupano le prime due posizioni della classifica Airplay Radio mentre la classifica airplay italiana è guidata anche questa settimana da 'La Scelta' di Caparezza.

La classifica dell'airplay radio prosegue registrando la perdita di due posizioni da parte di 'Fireworks' dei Purple Disco Machine che scivola al terzo posto.

Completano la top 10 'Leave The Door Open' di Bruno Mars, Anderson Paak, Silk Sonic (quarto posto, +1), 'We Are The People' di Martin Garrix feat. Bono & The Edge (nuova entrata al quinto posto), 'Mastroianni' dei Sottotono (sesto posto, +8), 'Peaches' di Justin Bieber feat Daniel Caesar & Giveon (settimo posto, +16), 'Bed' di Joel Corry, Raye & David Guetta (ottavo posto, -2), 'Scrivile Scemo' dei Pinguini Tattici Nucleari (nono posto, +9) e 'Beautiful Mistakes' dei Maroon 5 feat.

Megan Thee Stallion (decimo posto, +1).

Oltre al quinto posto di 'We Are The People' di Martin Garrix con Bono e The Edge le altre due più alte nuove entrate sono 'Cinema' di Samuel & Francesca Michielin (posizione 22) e 'Klan' di Mahmood (posizione 36).