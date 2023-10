Musica: i Rammstein annunciano nuovo tour europeo 2024

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – I Rammstein torneranno a suonare dal vivo con un tour europeo negli stadi nel 2024. L’annuncio è arrivato ieri a sorpresa, con una clip promozionale pubblicata sui canali social della band industrial metal tedesca. Nel video, sulle note di 'Mein Land', si vedono diversi strumenti musicali e iconici oggetti di scena del gruppo scorrere sul nastro del controllo bagagli aeroportuale, tra cui le ali di 'Engel'.

Le date del tour verranno annunciate a breve mentre i biglietti saranno disponibili dalle 11 del 16 ottobre prossimo per i membri Lifad, il fanclub ufficiale, mentre la prevendita generale aprirà alle 11 del 18 ottobre. Ancora non è confermata una tappa in Italia ma il Belpaese è sempre stato presente nelle tournée dei sei di Berlino. Il primo luglio scorso i Rammstein hanno suonato allo Stadio Euganeo di Padova, mentre l'anno precedente hanno fatto rotta allo stadio Olimpico di Torino per il tour di 'Zeit', l'ottavo e ultimo album in studio pubblicato il 29 aprile 2022.

Tra i fan nessuno ormai si aspettava di vederli tornare a esibirsi dal vivo a stretto giro. L'ultimo tour si è concluso quest'anno con tre date epiche a Bruxelles e da allora i fedelissimi avevano sperato in un annuncio imminente. Per rendere l'idea: ieri sera il nome Rammstein è finito in cima ai trending topic di Google. Un ennesimo riconoscimento per la band, nonostante le accuse mosse durante l'estate nei confronti del frontman Till Lindemann, archiviate dalla procura berlinese.

Il prossimo anno, inoltre, i sei festeggeranno una ricorrenza importante: i 30 anni dalla formazione. Un motivo in più per i fan e per i curiosi di non marcare uno show unico nel suo genere, tra scenografie cinematografiche, effetti pirotecnici e suoni martellanti. Del resto, chi li conosce sa di che pasta sono fatti i Rammstein, band di ferro, che nonostante l'ostacolo rappresentato dalla lingua tedesca sa trascinare il pubblico con il suo incedere marziale a suon di chitarre granitiche e performance – letteralmente – incendiarie.