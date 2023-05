Musica, il 300esimo concerto del duo Chiesa Baglini

Cinigiano (Gr), 22 mag. (askanews) – L’inossidabile duo formato dalla violoncellista Silvia Chiesa e dal pianista Maurizio Baglini raggiunge il traguardo dei 300 concerti insieme. Un evento che coincide con la Festa di Santa Marta, il 29 luglio. Sarà una serata speciale nell’ambito dell’Amata Piano Festival 2023, giunto alla 18esima edizione, come sempre al Forum Fondazione Bertarelli.

“La cosa importante -spiega Chiesa- sarà la festa, per Maurizio e me, qui in quello che noi definiamo la nostra creatura, il Festival, in una sala che ci ha dato sempre un’accoglienza e un calore unici”

“Sarà un programma popolare nel senso più nobile del termine. Qui si festeggia Santa Marta e questa volta la festa viene fatta qua attraverso il nostro concerto, che deve accontentare tutti, col programma a sorpresa, soprattutto tutti coloro che hanno ancora paura di avvicinarsi alla cosiddetta musica classica. La musica è musica, bisogna smettere di catalogarla. E noi faremo questo tipo di operazione, spero di poter dire con successo. Sono trecento e sono tanti”, aggiunge Baglini.