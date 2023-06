Musica immersi nel mare e nella natura all'Eolie Music Fest

Lipari, 28 giu. (askanews) – La musica prende forma e si propaga tra mare, cielo e vulcani. E’ questa l’idea dell’Eolie Music Fest che da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio, porterà un cast stellare di artisti a esibirsi nella scenografia naturale delle Isole Eolie, come racconta il direttore artistico Samuel Romano.

“Ci esibiamo in mare aperto con barche intorno a noi, riuscire a portare una cosa così strutturata come la musica in un luogo così aperto e naturale è un contrasto molto forte e che accende gli animi”.

Tanti gli artisti che si esibiranno sull’iconico caicco turco lungo 27 metri, tra questi spiccano, Elisa, Piero Pelù, Willie Peyote, Motta, MISS KETA, Clementino, Ensi, La rappresentate di Lista e tanti altri.

“Chi viene qui deve adattarsi a suonare su un palco che si muove e quindi deve costruire uno spettacolo apposta per l’Eolie Music Fest”.

Energia pura che scaturisce dal mare e si fonde con i suoni e le voci di ogni artista, per un’esperienza di ascolto davvero indimenticabile, che però non vuole essere esclusiva.

“Il festival si rivolge a un pubblico vasto, può sembrare un festival elitario per chi ha una barca, ma i realtà forniamo imbarcazioni anche molto grandi per poter ospitare chi non ha una barca. E’ un vero festival musicale aperto a tutti, a chi ha voglia di provare un’esperienza molto forte di vivere la musica in un luogo inconsueto e stupendo come le Eolie”.

Un giro in musica tra Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli, nel rispetto della natura e per valorizzare la cultura del luogo. L’impegno del festival è lasciare l’ambiente meglio di come lo hanno trovato.