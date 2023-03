Musica in lutto, Bobby Caldwell si è spento a 71 anni: l'annuncio sui social

Bobby Caldwell si è spento a 71 anni a causa di una lunga malattia. Scrisse per artisti come Neil Diamond e Roberta Flack.

Visse il suo periodo di massima popolarità alla fine degli anni ’70 quando portò al successo ” What You Won’t Do for Love”, brano del 1978 ormai diventato una delle pietre miliari della storia della musica.

Bobby Caldwell, noto crooner di nazionalità statunitense si è spento nella sua abitazione all’età di 71 anni. Il triste annuncio è stato dato dalla moglie Mary attraverso un Tweet. La sua voce calda e gli occhi azzurri hanno reso Caldwell amatissimo dal pubblico. Tra il 1963 e il 2012 ha pubblicato in tutto una quindicina di album.

Musica, morto a 71 anni il coroner Bobby Caldwell. La moglie Mary: “L’ho tenuto stretto tra le mie braccia”

La moglie Mary, ha dato così l’annuncio della morte dell’artista su Twitter: “Bobby è morto qui a casa, l’ho tenuto stretto tra le mie braccia mentre ci lasciava. Ho il cuore spezzato per sempre. Grazie a tutti voi per le vostre numerose preghiere nel corso degli anni”. La morte di Caldwell ha colpito moltissimi fan che hanno riempito la bacheca con messaggi di cordoglio.

Da tempo non era più in grado di camminare

Stando a quanto riporta la testata statunitense TMZ, da circa cinque anni, il crooner statunitense non camminava più. Lo staff dell’artista, a tale proposito, ha spiegato che nel 2017 l’uomo aveva riportato una frattura al tendine e una neuropatia a causa di una reazione ad un antibiotico.