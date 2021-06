Musica: la pianista Giuseppina Torre a Bormio per la rassegna La Milanesiana (2)

(Adnkronos) – Giuseppina Torre continuerà a far vivere live la magia delle sue composizioni il 10 luglio a Palmanova (Udine), con il concerto del risveglio per la rassegna Estate di stelle (Piazza Grande – ingresso libero – inizio concerto ore 7.30), e il 15 luglio a Camaldoli (Arezzo) in apertura del festival Naturalmente pianoforte (Foresteria del Monastero – ingresso libero, previa prenotazione – inizio concerto ore 19.00).

Prodotto da Giuseppina Torre e Davide Ferrario, mixato e masterizzato da Pino 'Pinaxa' Pischetola e registrato presso Griffa & Figli e Frigo Studio, l’album 'Life Book' racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio 'racconto di vita' in musica: 'Rosa tra le rose', 'La promessa', 'Gocce di veleno', 'Dove sei', 'The golden cage', 'Siempre y para siempre', 'Mentre tu dormi', 'My miracle of love', 'Un mare di mani', 'Never look back'.

Di quest’ultimo brano il video, girato da Umberto Romagnoli con la direzione artistica di Stefano Salvati nella cornice delle valli di Comacchio (Ferrara), è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=0C7wa6XFSPU. Giuseppina Torre si è contraddistinta negli anni con la sua musica conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove Giuseppina Torre è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali.

Negli Stati Uniti si è aggiudicata numerosi premi: Los Angeles Music Awards (“International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”), Akademia Awards di Los Angeles (“Ambiental/Instrumental”) e 5th I.M.E.A. Awards 2018.