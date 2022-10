Milano, 25 ott. (Adnkronos) – Linda Riverditi è data per favorita per la vittoria dell'edizione 2022 di X-Factor, il talent show in onda su Sky. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione dei live, la cantante 19enne, in squadra con Fedez, ha però tenuto a sminuire i toni: "La cosa non mi interessa più di tanto, ma sono contenta -ha detto- certamente essere definita la favorita è una bellissima sensazione -ha aggiunto- ma secondo me è prematuro dirlo".