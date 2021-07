Musica: Lp annuncia nuovo album, 'Churches' uscirà l'8 ottobre

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – La cantautrice americana LP, con più di due miliardi di stream, una devota fan base in tutto il mondo e diventata celebre soprattutto per un brano 'Lost on you', uscirà con il suo attesissimo album 'Churches' l'8 ottobre.

Lo annuncia l'artista in una nota. In merito al nuovo disco (che conterrà 15 canzoni) LP dice: "Questo album è come un amico. Un amico che mi ha accompagnato in uno dei momenti più difficili della storia umana e in un periodo abbastanza difficile della mia storia personale. Contiene tante storie vere che mi sento di condividere con tutti quelli che lo ascolteranno".