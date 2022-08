Musica, Madonna festeggia a Noto il suo 64esimo compleanno

Noto, 16 ago. (askanews) – La regina del pop, Madonna, nome d’arte di Louise Veronica Ciccone, è in Sicilia per festeggiare il suo compleanno. Madonna ha scelto Noto, capitale del barocco, per trascorrere il suo 64esimo compleanno.

La popstar è arrivata all’aeroporto di Catania e poi si è spostata nel siracusano, con un entourage di circa 100 persone. Un video su Instagram, con sottofondo di musiche folkoristiche siciliane, racconta le prime ore di Madonna in Sicilia, dove la popstar è pronta a festeggiare con a fianco Rocco Ritchie.