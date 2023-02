Musica: Madonna ironizza su chirurgia, 'guardate che carina ora che gonfiore è passato..'**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Guardate quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all'operazione chirurgica è passato". Madonna, in un post su Twitter, ironizza sui commenti degli haters che, da mesi, intervengono sui social per criticare l'aspetto della pop star dopo i ...

(Adnkronos) – "Guardate quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all'operazione chirurgica è passato". Madonna, in un post su Twitter, ironizza sui commenti degli haters che, da mesi, intervengono sui social per criticare l'aspetto della pop star dopo i ripetuti interventi al viso. In pochissimi minuti il post ha già migliaia di like e di commenti. Madonna posta, insieme al commento, una foto in cui appare con un cappellino sportivo e delle trecce, e il viso tirato e – manco a dirlo – senza una ruga.