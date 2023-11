Musica, Maggio Fiorentino presenta 2024 tra risanamento e qualità

Firenze, 23 nov. (askanews) – “Intanto la stagione c’è, è già una cosa molto importante che ci sia. C’è stato un lavoro molto forte in queste settimane anche per il recupero di un tempo che è stato impiegato, nel recente passato, al ripianamento del debito e ad affrontare le situazioni molto complesse che ci siamo trovai davanti. La situazione oggi è molto più tranquilla e ci permette di affrontare il 2024 realisticamente in positivo, tenendo conto che ci deve essere un’attenzione enorme al rigore dei conti, unito però ad un mantenimento della qualità su cui non abbassiamo la guardia”. Lo ha detto il Commissario straordinario del Maggio Fiorentino, Onofrio Cutaia, nel corso di una conferenza stampa di presentazione della prossima stagione.