Musica, manager Calculli: basta inni alla droga nelle canzoni

Roma, 4 mag. (askanews) – “Nel mio libro ‘Da 100 a 10’ racconto, attraverso l’illustrazione di una case history, la mia avventura di manager nel mondo della musica. Un mondo che è completamente cambiato rispetto al passato. La discografia oggi lavora quasi esclusivamente con il digitale e non più con il fisico. Un mondo in cui mi confronto spesso con i ragazzi, con i giovani e mi rendo conto di quanto sia importante per loro accettare il mio invito a prendere le distanze dal mondo della droga. Nelle canzoni non serve scrivere inni alle droghe, nelle canzoni bisogna imparare a tornare a parlare dell’amore”. È quanto dichiara Angelo Calculli, manager musicale, autore del libro “Da 100 a 10”.