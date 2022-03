Musica, Mariah Carey fa una piccola gaffe e scrive per errore a Shawn Mendes: cosa è successo

Pensava che si trattasse di suo cugino. Questa è stata una delle piccole sviste che Mariah Carey ha fatto in una chat con Shawn Mendes.

Succede anche questo. La nota cantante statunitense Mariah Carey ha scritto per errore un messaggio al cantante Shawn Mendes pensando che si trattasse del cugino. Non è mancata la reazione dell’artista canadese che ha scusato Mariah con una giusta dose di sorriso.

My cousin Shawn M and I have this silly joke where we tell each other Happy Thanksgiving on St. Patrick’s Day ☘️ @ShawnMendes found out about it today.. sorry Shawn!! 😂 pic.twitter.com/BKya5NVtTN

— Mariah Carey (@MariahCarey) March 18, 2022