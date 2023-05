Musica: Mazzi (MiC), 'poco virtuoso limitare concerti, spero Comune di Milano smentisca'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Da Milano arriva una brutta notizia per il mondo dello spettacolo. Dopo il devastante periodo del Covid, ci si mette ora anche il Comune di Milano che pensa di ostacolare il settore, limitando la musica e i concerti. Il che equivale a limitare la cultura più giovane. Lo trovo davvero poco virtuoso. Spero che l’indiscrezione non sia vera e venga smentita". Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo, Gianmarco Mazzi, in relazione ad articoli di stampa apparsi oggi sulla delibera del Comune di Milano per limitare il numero dei concerti. "In ogni caso -aggiunge Mazzi- incoraggio altri comuni italiani, più sensibili ad ospitare artisti e live, a farsi avanti perché non è giusto che la musica sia sempre trattata come l’ultima della classe".