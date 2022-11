Musica, Mick Jagger torna in Sicilia: “È tempo di relax”

Tra musica e arte... il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger si trova a Siracusa sta già trascorrendo dei giorni all'insegna del relax.

“Relax in Italia dopo del tempo a scrivere canzoni”, sono queste le parole di Mick Jagger che, in queste ore, si trova in Italia e precisamente nella meravigliosa Siracusa. Il cantante statunitense ha condiviso sui social alcune foto particolarmente significative dove appare in luoghi simbolo della città come ad esempio l’Orecchio di Dionisio o ancora il Teatro Greco, struttura realizzata nel V secolo a.c.

e situata all’interno del Parco Archeologico Neapolis.

Mick Jagger si trova in Sicilia: la casa di Portopalo di Capo Passero

In molti probabilmente non sapranno che Mick Jagger, qualche tempo fa, avrebbe comprato casa proprio nel siracusano e precisamente a Portopalo di Capo Passero. Stando a quanto riporta la testata locale Ragusanews, l’artista avrebbe visitato l’isola diverse volte già diverse volte a partire dal 2020.

Da lì ne sarebbe stato talmente colpito da visitare molti altre zone di interesse turistico quali Noto o ancora Modica.

C’è grande attesa per il nuovo album

Nel frattempo l’attesa si fa carica perché la prossima estate la band uscirà con un nuovo album, il primo senza il batterista Charlie Watts, deceduto nel 2021: “Dopo la scomparsa di Charlie tra i membri dei Rolling Stones c’era molta incertezza su cosa fare”, è quanto aveva dichiarato una fonte al the Sun che aveva rivelato la notizia in esclusiva.