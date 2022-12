Musica: è morta Shirley Eikhard, vinse Grammy per la hit 'Something To Talk About'**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Shirley Eikhard, la cantautrice dietro la hit del 1991 di Bonnie Raitt vincitrice di un Grammy 'Something to Talk About"', è morta. Lo riportano i siti specializzati americani. Aveva 67 anni ed è venuta a mancare giovedì presso il centr...

(Adnkronos) – Shirley Eikhard, la cantautrice dietro la hit del 1991 di Bonnie Raitt vincitrice di un Grammy 'Something to Talk About"', è morta. Lo riportano i siti specializzati americani. Aveva 67 anni ed è venuta a mancare giovedì presso il centro sanitario Headwaters di Orangeville, in Ontario, per complicazioni dovute al cancro. Oltre a Raitt, Eikhard aveva scritto canzoni di successo interpretate da Cher, Emmylou Harris, Anne Murray e Chet Atkins.

La Eikard ha scritto 'Something to Talk About' nel 1985, ma inizialmente ha avuto problemi a farlo conoscere al grande pubblico.

Anni dopo, la cantautrice folk Bonnie Raitt ha lasciato un messaggio sul telefono di Eikhard dicendo che l'aveva appena registrato da una demo che Eikhard aveva inviato. La canzone è stata il primo singolo dall'album 'Luck of the Draw' di Raitt del 1991 e ha trascorso 20 settimane nella Billboard Hot 100, raggiungendo il numero 5. Raitt ha vinto la migliore performance vocale pop ai Grammy Awards del 1992 e il suo album è stato anche nominato nel record della categoria dell'anno.

Raitt ha ricordato Eikhard su Twitter, dicendo di essere "profondamente rattristata" e aggiungendo: "Sarò per sempre grata per la nostra bellissima connessione e amicizia". Shirley Eikhard ha vinto i Juno Awards nel 1973 e nel 1974 come miglior artista femminile country e ha vinto diversi Bmi Awards. È stata inserita nella Canadian Songwriter's Hall of Fame nell'ottobre 2020. Il suo album più recente è stato 'On My Way to You' del 2021.

La sua carriera è durata dal 1972 al 2021 e comprende 18 album completi. Eikhard ha anche cantato la sigla del film del 1976 di Stanley Kramer 'Il principio del domino – La vita in gioco', con Gene Hackman e Candice Bergen, così come la sigla del film 'The Passion of Ayn Rand' nel 2000.