Musica nella natura al Lago Cecita con il Be Alternative Festival

Camigliatello Silano, 7 ago. (askanews) – Oltre 4000 persone hanno partecipato alla XVI edizione di Be Alternative Festival, andata in scena il 2 e 3 agosto con l’appuntamento speciale “Concerti sul Lago”, in località Campo San Lorenzo sul Lago Cecita, a Camigliatello Silano. Musica, natura e identità si sono intrecciate per dar vita a un’esperienza unica, che ha visto protagonisti artisti come Max Gazzè con la Calabria Orchestra, Nada, La Nina, Jeff Mills e tanti altri.

Un evento che ha confermato ancora una volta la forza del festival come esperienza musicale, paesaggistica e culturale unica nel suo genere sul territorio calabrese. Il pubblico – rispettoso, appassionato e proveniente da tutta Italia e anche dall’estero – ha trasformato le rive del lago in un luogo di ascolto e condivisione, dimostrando che è possibile vivere la musica in modo profondo e consapevole, in armonia con l’ambiente circostante.

“Ogni anno fare concerti in questo contesto è qualcosa di magico” – raccontano gli organizzatori di Be Alternative Festival – “e ogni anno lo è sempre di più. Portare musica dal vivo in un luogo così speciale ripaga di tutti gli sforzi, soprattutto in un momento storico in cui spesso vengono privilegiati i grandi numeri e gli spazi delle arene. Be Alternative nasce e cresce con un’altra filosofia: ci interessa la dimensione umana, la qualità del contatto tra pubblico, natura e artisti. Non inseguiamo lo sbigliettamento a ogni costo, non ci interessano i tritacarne di persone: vogliamo che chi viene qui porti a casa un ricordo autentico dell’esperienza vissuta, in un equilibrio tra territorio, espressione artistica e ambiente. Offriamo uno spazio che si può vivere e respirare, senza sovraffollamenti, dove tutti possano godersi la musica nel modo più giusto: con attenzione, cura e rispetto”.